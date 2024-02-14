Mardin'de 18 yaşındaki genç, başından vurulmuş halde bulundu
Mardin Mazıdağı'ndaki evinin yakınlarında başından vurulmuş halde bulunan 18 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
Giriş: 14.02.2024 - 00:24 Güncelleme: 14.02.2024 - 00:25
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde başından silahla vurulan genç ağır yaralandı.
Kırsal Kocakent Mahallesi'nde 18 yaşındaki İ.Y, evinin yakınında başından silahla vurulmuş halde bulundu.
AA'nın haberine göre; ağır yaralandığı belirlenen genç, yakınları tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.