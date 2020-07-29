İHA

Alınan bilgiye göre, Mardin'in Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Savur'a bağlı Yeşilalan Mahallesi Afte Yaylasında, bir şahsın tarlasında kenevir yetiştirdiği ve kubar esrar imal ettiğinin tespit edilmesi üzerine Y.A. isimli şahsın evine ve tarlasına operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde arama köpekleri ile yapılan aramada 614 adet kök kenevir bitkisi, 30 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ile 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Y.A. çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.