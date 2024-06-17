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        Haberler Gündem Mardin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Mehmet Ali İşler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 20:10 Güncelleme: 17.06.2024 - 20:10
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Kaza, akşam saatlerinde Midyat- Yolbaşı karayolunda meydana geldi. Mehmet Ali İşler (18) yönetimindeki motosiklet, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

        İşler yola savrulurken, ihbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşler’in olay yerine gelen yakınları fenalık geçirirken, ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İşler, burada doktorlarına çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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