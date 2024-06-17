Kaza, akşam saatlerinde Midyat- Yolbaşı karayolunda meydana geldi. Mehmet Ali İşler (18) yönetimindeki motosiklet, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

İşler yola savrulurken, ihbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşler’in olay yerine gelen yakınları fenalık geçirirken, ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İşler, burada doktorlarına çabasına rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.