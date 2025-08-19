"12 yaşındaki Zeynep düşüp öldü" iddiası
Mardin'in Derik ilçesinde, 12 yaşındaki Zeynep Sut'un, kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Küçük çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Mardin'de, edinilen bilgilere göre, Derik ilçesi Akçay Mahallesi'nde kurumuş dere yatağına düştüğü iddia edilen Zeynep Sut (12) için olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İHA'daki habere göre sağlık ekipleri, Zeynep'i babasının aracının arka koltuğunda battaniyeye sarılı halde buldu. Yapılan incelemede, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Küçük çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.