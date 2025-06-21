Kahreden kaza! İki kardeş de öldü!
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, TIR ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, abi ve kardeş olan 33 yaşındaki Serhat ve 16 yaşındaki Kadir Atay hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Mardin'de kaza, dün gece saatlerinde Nusaybin ilçesinin çıkışında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR ile motosiklet çarpıştı.
İKİSİ DE YOLA SAVRULDU
İHA'daki habere göre çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerindeki Kadir Atay (16) ve ağabeyi Serhat Atay (33) yola savruldu.
KARDEŞ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kardeş Kadir Atay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
AĞABEY HASTANEDE CAN VERDİ
Ağır yaralanan ağabey Serhat Atay ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Serhat Atay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.