Kahreden kaza! İki kardeş de öldü! Mardin'in Nusaybin ilçesinde, TIR ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, abi ve kardeş olan 33 yaşındaki Serhat ve 16 yaşındaki Kadir Atay hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 21.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:03 facebook

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