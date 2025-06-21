Fransızlar duyurdu: Galatasaray, İlkay Gündoğan ile anlaştı!
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için bomba bir iddia ortaya atıldı.
Fransızların ünlü yayın organı L'Equipe'in habeine göre; sarı-kırmızılılar, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın, İlkay Gündoğan transferi için somut adımlar attığı ve Türk asıllı Alman yıldız ile yapılan görüşmelerde tarafların sözleşme şartları konusunda el sıkıştığı belirtildi.
Ancak İlkay ile anlaşmaya varılmasına rağmen transferin henüz kesinleşmediği kaydedildi.
35 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile de bir görüşme yapacağı vurgulandı.
İlkay'la el sıkışan Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcunun kulübü Manchester City ile henüz anlaşma sağlamadı.