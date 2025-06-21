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        Haberler Spor Transfer Fransızlar duyurdu: Galatasaray, İlkay Gündoğan ile anlaştı! - Futbol Haberleri

        Fransızlar duyurdu: Galatasaray, İlkay Gündoğan ile anlaştı!

        Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 09:50 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:02
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için bomba bir iddia ortaya atıldı.

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        Fransızların ünlü yayın organı L'Equipe'in habeine göre; sarı-kırmızılılar, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardı.

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        Galatasaray'ın, İlkay Gündoğan transferi için somut adımlar attığı ve Türk asıllı Alman yıldız ile yapılan görüşmelerde tarafların sözleşme şartları konusunda el sıkıştığı belirtildi.

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        Ancak İlkay ile anlaşmaya varılmasına rağmen transferin henüz kesinleşmediği kaydedildi.

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        35 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile de bir görüşme yapacağı vurgulandı.

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        İlkay'la el sıkışan Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcunun kulübü Manchester City ile henüz anlaşma sağlamadı.

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        İngiliz kulübünün, 1 yıl sözleşmesi bulunan İlkay'ın ayrılık isteği karşısında bonservis bedeli konusunda Galatasaray'a kolaylık sağlaması bekleniyor.

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        Manchester City'de geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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