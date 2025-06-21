Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?

EMEKLİ İKEN ÇALIŞMAK EMEKLİ AYLIĞINI ARTIRIR MI?

Özel sektörde çalıştım. Nisan 2016 tarihinde emekliliği hak ettim. Firma o tarihte emeklileri çalıştırmıyordu. Bu nedenle emekli olmadan çalışmaya devam ettim. Aynı işyeri 2020 yılı ocak ayından itibaren emeklileri çalıştırmaya başladı. Ben de 2020 yılı ocak ayından 2025 yılı ocak ayına kadar bu işyerinde emekli olarak çalıştım ve bu yıl ocak ayında ayrıldım.

2016 yılında emekliliğe hak kazanma sonrası ve emekli olarak çalıştığım 5 yıllık sürenin emekli maaşımın artmasına bir katkısı olmuş mudur? (Ünal E.)

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SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

2016 yılında emekliliğe hak kazandığınız tarihten emekli aylığı bağlattığınız Ocak 2020 tarihine kadar olan dönemdeki çalışmalarınız emekli aylığınızı artırır. Emekli aylığınız, o dönemde çalıştığınız her 360 güne karşılık çalıştığınız dönemdeki prime esas kazancınızın yüzde 2’si oranında artar.

Emekli olduktan sonra SSK’lı (4/a) statüsünde çalışanlardan sosyal güvenlik destek primi ) SGDP) kesilir. Bu primler, adında belirtildiği gibi sosyal güvenlik sistemini desteklemek amacıyla kesilir. Emekli aylığına hiçbir katkısı olmaz. Dolayısıyla 2020 yılında emekli aylığı bağlattıktan sonraki çalışmalarınızın emekli aylığınızı artırıcı bir etkisi olmaz.

SGDP sadece kısa vadeli sigorta kolları bakımından güvence sağlar. Emekli olup 4/a statüsünde SGDP ödeyerek çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı risklerine karşı korunur. Emekli işçilerin yaşadıkları iş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla çalışma gücünde yüzde 10 ve daha fazla kayıp ortaya çıkarsa çalışma gücü kayıp oranına göre ayrıca sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. Emekli işçinin iş kazası sonucu hayatını kaybetmesi halinde, eşi ve hak sahibi çocuklarına dul ve yetim aylığının yanı sıra iş kazasından kaynaklı ayrıca maaş bağlanır.

REKLAM EMEKLİ İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINI NASIL ALABİLİR? Emekli çalışanım, yaşım 69. Bu işyerinde emekli olduktan sonra 11 yıldır çalışıyorum. Kendi isteğimle işten ayrılırsam kıdem tazminatımı nasıl alırım? (Mahir K.) Şu anda çalışmakta olduğum şirkette emekli oldum ve hala çalışmaya devam ediyorum. Emekli olurken bütün haklarımı ve tazminatımı aldım. Emekli olduktan sonra aynı şirkette çalışmaya devam ettiğim işyerinde işveren iş akdime son verirse tekrar kıdem tazminatı alabilir miyim? (Şerif T.) Emekli olurken kıdem tazminatını alarak aynı işyerinde veya başka bir işyerinde çalışmaya başlayanlar kıdem tazminatı bakımından diğer işçiler ile aynı kurallara tabi olurlar. Genel olarak kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alamazlar. İş sözleşmeleri işveren tarafından haklı bir sebep olmadan sona erdirilirse kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. REKLAM İşçi, haklı bir sebeple iş sözleşmesini sona erdirirse yine kıdem tazminatına hak kazanır. İşçi açısından en önemli haklı fesih sebebi ücretinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesidir. Ücreti en geç 20 gün içinde ödenmeyen işçi, ücretinin ödenmemesini gerekçe göstererek iş akdini feshettiğinde kıdem tazminatına hak kazanır. Yaptığı iş, sağlığı açısından tehlike oluşturan işçi de bunu teyit eden sağlık kurulu raporu alarak iş akdini feshettiğinde kıdem tazminatı alır. İHYADA PRİMLERİN TAMAMININ ÖDENMESİ GEREKİR Mİ?