Fenerbahçe, Johan Bakayoko için devrede: 30 milyonluk genç yıldız!
Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi çalışmaları sürerken gözler, hücum bölgesine yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı lacivertliler, Sarı-Lacivertlilerin, PSV Eindhoven'da forma giyen ve piyasa değeri 30 milyon euro olan kanat oyuncusu Johan Bakayoko ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, sağ kanat hücumcusu için sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.
Belçika basınından Walfoot'u haberine göre; Sarı-lacivertli kulüp, PSV Eindhoven'da forma giyen Johan Bakayoko'yu kadrosuna katmak istiyor.
PSV ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Bakayoko'nun, ayrılmaya hazır olduğu ve yeni mukavele imzalamaya yanaşmadığı kaydedildi.
PSV'nin Bakayoko'dan bonservis kazanmak için son fırsatının bu yaz transfer dönemi olduğu ve Fenerbahçe'nin de Belçikalı futbolcu için devrede olan takımlardan biri olduğu yazıldı. Bakayoko'nun ise Türkiye'ye transfer olmak konusundaki kararının net olmadığı belirtildi.
Öte yandan Bakayoko ile ilgilenen takımlar arasında Bayer Leverkusen ve Leipzig'in de adı verildi.
30 milyon euro piyasa değeri bulunan Johan Bakayoko geride kalan sezonda 47 maçta forma giyerken, takımına 12 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.