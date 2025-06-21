Fenerbahçe, Johan Bakayoko için devrede: 30 milyonluk genç yıldız!

PSV'nin Bakayoko'dan bonservis kazanmak için son fırsatının bu yaz transfer dönemi olduğu ve Fenerbahçe'nin de Belçikalı futbolcu için devrede olan takımlardan biri olduğu yazıldı. Bakayoko'nun ise Türkiye'ye transfer olmak konusundaki kararının net olmadığı belirtildi.