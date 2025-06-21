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        Dünyanın en izole kabilesi dış dünyaya neden hiç izin vermiyor? Sentinel Adası'nın bilinmeyenleri!

        Modern çağın ulaşamadığı nadir yerlerden biri: Kuzey Sentinel Adası. Hint Okyanusu'nda yer alan bu küçük ada, sıradan bir toprak parçasından çok daha fazlası. Burada yaşayan Sentinel Kabilesi, dış dünyaya geçit vermeyen tavrıyla bilim insanlarını, hükümetleri ve kaşifleri çaresiz bırakıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 08:00 Güncelleme: 21.06.2025 - 08:00
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        Dış dünyanın girişi yasak!
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        Dünyanın en izole topluluğu olan Sentinel Kabilesi, dış dünyaya karşı mutlak bir reddedişle yaşıyor. Kuzey Sentinel Adası’nda binlerce yıldır varlıklarını sürdüren bu kabile, teknolojiden uzak, dış temaslara kapalı ve kendi kurallarına göre şekillenmiş bir hayat sürdürüyor.

        SENTINEL KABİLESİ KİMDİR?

        Hint Okyanusu’nda, Andaman Takımadaları’nın batısında yer alan Kuzey Sentinel Adası, yaklaşık 60 bin yıldır dış dünyadan izole şekilde yaşayan Sentinel Kabilesi’ne ev sahipliği yapıyor. Kabile üyeleriyle ilgili bilgiler son derece sınırlı çünkü dış dünyayla iletişim kurmayı kesin bir şekilde reddediyorlar. Yaşam tarzları, dilleri ve inanç sistemleri tamamen bilinmiyor.

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        DIŞ DÜNYAYA KAPALI YAŞAM TARZI

        Sentinel Kabilesi, teknolojiye, modern tıbba ya da tarıma dair bilinen hiçbir iz taşımıyor. Avcılık, balıkçılık ve bitki toplayıcılığı ile yaşamlarını sürdürüyorlar. Kabile üyeleri, yabancılara karşı agresif davranıyor; adaya yaklaşan herkesi ok ve mızraklarla karşılıyorlar. Bu nedenle adaya ayak basmak yasak.

        DEVLET VE KORUMA YASALARI

        Hindistan hükümeti, Sentinel Kabilesi'ni korumak amacıyla yaklaşık 5,6 km mesafeye kadar girişleri yasakladı. Bu yasak, hem kabileyi olası hastalıklardan korumayı hem de dış müdahalelerin kültürel tahribatını önlemeyi amaçlıyor. Kabileye zorla yaklaşanlar hakkında yasal işlem yapılabiliyor.

        BİLİNMEZLİKLERİN ARDINDAKİ TEHLİKE

        Sentinel Kabilesi’ne dair bilinen az sayıda bilgi, genellikle trajik olaylar sonrasında elde edildi. 2006 yılında iki balıkçı adaya yaklaştıkları için öldürüldü. 2018 yılında ise bir misyoner, iletişim kurmak için adaya girmeye çalışırken hayatını kaybetti. Bu olaylar, kabilenin izole yaşam hakkının sorgusuz kabul edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

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