Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!

Bursa'da olay, 18 Haziran’da saat 08.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. İşe gitmek üzere yola çıkan D.K. (25), otobüsten inip yürürken, kendisini takip eden Onur Ö. (28) tarafından itilip, yol kenarındaki otluk alana düşürüldü.

BIÇAĞI BOĞAZINA DAYAYIP GASP ETTİ DHA'daki habere göre D.K.'yi takip ettiği anlar otobüsün araç kamerasına yansıyan şüpheli, elindeki bıçağı boğazına dayadığı kadından para istedi. Cebindeki 310 lirayı saldırgana verip kurtulan D.K., o sırada yoldan geçen belediye otobüsüne binip kaçtı.

ŞİKAYETÇİ OLDU Boynunda ve kollarında bıçak izleri bulunan D.K., darp raporu alıp, polise şikayette bulundu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Onur Ö. olduğu belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonla yakalandı. REKLAM

"PARA ALMADIM" DEDİ Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolüne götürülürken kendisine, 'Kızdan aldığın parayı ne yaptın?' diye soran basın mensubuna, 'Para almadım' diye yanıt verdi.