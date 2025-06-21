İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle petrol fiyatlarının tırmanması akaryakıta zam üstüne zam gelmesine neden oldu.

Brent petrol varil başına yaklaşık 77 dolara kadar yükseldi. Bu yükseliş sonrası benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 33 kuruş zam geldi.

Akaryakıt fiyatının en yüksek olduğu il Hakkari'de benzin litre fiyatı 53 lirayı geçerken motorinin litre fiyatı ise 57 lirayı aştı.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa yakası)

Benzin litre fiyatı: 51.50 TL

Motorin litre fiyatı: 54.72 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 52.16 TL

Motorin litre fiyatı: 55.56 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

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İZMİR

Benzin litre fiyatı: 52.49 TL

Motorin litre fiyatı: 55.91 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL

BURSA

Benzin litre fiyatı: 52.30 TL

Motorin litre fiyatı: 55.53 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

HAKKARİ (En yüksek fiyat olan il)

Benzin litre fiyatı: 53.64 TL

Motorin litre fiyatı: 57.08 TL

LPG litre fiyatı: 25.65 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.