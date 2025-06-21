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        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumuna katılacak. Oturumun en önemli konuğu ise İran Dışişleri Bakanı Arakçi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 10:25 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:25
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        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
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        İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu bugün İstanbul'da gerçekleşecek.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı oturumda ise gözler İran Dışişleri Bakanı Arakçi'de.

        İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan çatışmalarda 9. gün yaşanırken, İranlı Bakan Arakçi'nin vereceği mesajlar merak ediliyor.

        ABD ve Avrupa, İran'ı diplomasi masasına davet ediyor. İran ise İsrail saldırıları durmadan bir müzakere masasına oturmayı reddediyor.

        Oturumun diğer konukları

        Erdoğan, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir'i de kabul edecek.

        İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumuna, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan evsahipliği yapacak.

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