ChatGPT terapist olmaya uygun mu?

Günümüzde birçok kişi, kafasına takılan herhangi bir sorunun cevabını bulmak için soluğu ChatGPT'de alıyor. Üstelik sadece bilgi arayanlar değil; akşam yemeği fikirleri alanlar, diyet yapanlar, rüyalarını yorumlatmak isteyenler ve hatta psikolojik destek arayanlar da bu kişisel asistanın kapısını çalıyor.

Reddit'te bir kullanıcı, “Yapay zekayı terapist olarak kullanabilir miyim?” diye sordu.

GulfNews'te yer alan habere göre, gelen yanıtlar birbirinden farklıydı. Bir kullanıcı “Ne yaptığınızı biliyorsanız kesinlikle” yanıtını verdi. Bu kişi, ChatGPT ile sorunları tartışırken nasıl bir yol izleneceğini açıklamaya devam ediyor ve “uzun soluklu konuşmalar yapmaya çalışmak yerine bireysel olarak iyi tanımlanmış sorunları getirmeniz gerekir” diyor.

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“Erteleme, egzersiz veya kabuğunuzu kırma gibi üzerinde çalıştığınız alanlarda yardımcı olacak birden fazla koç oluşturun” diye ekliyorlar.

Diğerleri ise ChatGPT'nin ne kadar ‘sakin ve yatıştırıcı’ olduğunu söyleyerek duygusal deneyimlerini paylaştılar.

Ancak kuşkularını dile getiren başkaları da vardı: "Bir terapistin gücü, sizin durumunuzu anlayabilmesi ve deneyiminizi uyarlamak için bilgilerini kullanabilmesidir. ChatGPT'nin bu konuda yeterli olduğundan emin değilim."

CHATGPT GERÇEKTEN İYİLEŞTİREBİLİR Mİ? Peki ruh sağlığı uzmanları bu duruma ne diyor? Yapay zeka gerçekten de iyileşme ve travmanın karmaşıklığına inebilir mi? Klinik Psikolog Dr. Saliha Afridi, yapay zekanın erdemlerini kabul ediyor; ancak birkaç uyarıda da bulunuyor: "Ruh sağlığı hizmetlerini tamamlayan bir araçtır. Tarama, teşhis desteği gibi alanlarda yardımcı olmak ve ayrıca CBT (Bilişsel Davranış Terapisi), ACT veya DBT (Diyalektik Davranış Terapisi) gibi kanıta dayalı yöntemlere dayalı ilgili, pratik başa çıkma becerileri sağlamak için mükemmel bir araçtır." REKLAM Özellikle ruh sağlığı uzmanlarına erişimi sınırlı olan topluluklar için öğrenme açığını kapattığını dile getiriyor; ancak, bunun geleneksel terapinin bir tamamlayıcısı olduğunu, yerine tamamen geçmediğini söylüyor. "İNSAN EMPATİSİNİN YERİNİ ALAMAZ" Yine de, iyileştirici bir ilişki sadece bilgi veya klinik becerilere dayanmıyor. Bir terapistin varlığından ve bir kişinin yetişkinliğinde ve çocukluğunda neler yaşadığını anlamanın duygusal duyarlılığından kaynaklanıyor. Dr. Afridi'ye göre, insanlar travmatik yaşam deneyimlerini bir terapistin varlığında işlediklerinde, kişinin kapasitesi artıyor ve bu zor deneyimi farklı bir şekilde karşılayabiliyor. Bu, yapay zekanın yapamayacağı bir şey olan birlikte düzenlemenin gücü.

Dr. Afridi, "Empati senaryolaştırılmış, prova edilmiş ya da bir kalıbın tanınması değildir. Canlıdır, kişiseldir ve kişinin deneyimi, beden dili ve duygusal ipuçlarıyla şekillenir. Yapay zeka empatik bilgiyi simüle edebilir; ancak duygusal rezonansın derin insani sürecini somutlaştıramaz. Terapiyi dönüştürücü kılan da budur” diyor. REKLAM "EMPATİ KODLANAMAZ" You're Not Alone'un kurucusu Asmaa Alkuwari de, "Empati taklit edilebilse bile, iyileşme çok daha katmanlı ve çalkantılı bir süreçtir" diyor ve şöyle söylüyor: "Empati bir varlıktır, bir kalıp değil. Yapay zeka empatinin kulağa nasıl geldiğini taklit edebilir; ancak bir koç olarak iyileşmenin ince değişimleri, kültürel alt akımları ve beden dilini fark etmekten geçtiğini biliyorum. Bu kodlayabileceğiniz bir şey değil." YAPAY ZEKA TABANLI TERAPİ NE ZAMAN ZARARLI HALE GELİR? Hem Dr. Afridi hem de Alkwuwari'nin söylediği gibi, bazı travmalar yapay zekayla iyileştirilemeyecek kadar derin yaralar açabilir. Dr. Afridi, “Kişi karmaşık travma, psikoz, kişilik bozukluklarıyla başvurduğunda, yüksek derecede nüans, kontrol ve derin rasyonel uyum gerektirir. Bu bozukluklardan bazıları aynı zamanda bir yapay zekanın sağlayamayacağı empatik yüzleşmeyi de gerektiriyor. Yapay zeka kişiyi yanlışlıkla yeniden travmatize edebilir veya anlamı yanlış yorumlayabilir" diyor.

Alkwuwari de benzer düşünceleri yineliyor ve şöyle devam ediyor: "Aile dinamikleri, utanç ve toplumsal beklentilerin derinlere indiği travma, istismar veya kimlik temelli zorluklarla uğraşırken bir yapay zeka sistemi, ne kadar gelişmiş olursa olsun, bu karmaşıklıkların üstesinden gelebilecek kültürel okuryazarlığa veya bağlamsal anlayışa sahip değildir. Dijital beşeri bilimler eğitimi almış biri olarak, güç yapılarının, toplumsal cinsiyet normlarının ve dilin deneyimi nasıl şekillendirdiğini biliyorum. Bu nüansları anlamadan yapay zekayı kullanmak, insanların acılarını algoritmalara indirgeme riski taşır ve bu tehlikelidir." REKLAM ARAŞTIRMA NE DİYOR? PLOS Mental Health'de yayınlanan 2024 tarihli bir çalışmada 800'den fazla Amerikalıdan ChatGPT-4 ve gerçek terapistler tarafından yazılan terapi yanıtlarını değerlendirmeleri istendi. Çoğu kişi aradaki farkı anlayamadı ve sadece bu kişilerin yüzde 5'i daha iyi tahminlerde bulundu. Şaşırtıcı bir şekilde, ChatGPT empati, kültürel duyarlılık ve sıcaklık konularında daha yüksek puan aldı. Ancak insanlar yanıtı bir insanın yazdığını düşündüklerinde, daha olumlu değerlendirdiler. Bu da yanıtın kalitesini değil, yapay zekaya karşı bir önyargıyı vurguluyor.