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        Mardin 1969 Spor, Tarsus İdman Yurdu maçına hazırlanıyor

        MARDİN1969 Spor, Tarsus İdman Yurdu ile 22 Ekim Pazar günü Mardin 21 Kasım Şehir Stadı´nda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 15:24 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:25
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        Mardin 1969 Spor, Tarsus İdman Yurdu maçına hazırlanıyor
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        MARDİN1969 Spor, Tarsus İdman Yurdu ile 22 Ekim Pazar günü Mardin 21 Kasım Şehir Stadı´nda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin 7´nci hafta maçının hazırlıklarına Mardin 21 Kasım Şehir Stadı´nda öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Mardin 1969 Spor, karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor. Takımın teknik direktörü Cevdet Uzunköprü yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan oyuncular, antrenmanı 2 grup halinde gerçekleştirdikleri pas çalışmalarının devamında yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

        Takım, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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