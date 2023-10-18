Mardin 1969 Spor, Tarsus İdman Yurdu maçına hazırlanıyor

MARDİN1969 Spor, Tarsus İdman Yurdu ile 22 Ekim Pazar günü Mardin 21 Kasım Şehir Stadı´nda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin 7´nci hafta maçının hazırlıklarına Mardin 21 Kasım Şehir Stadı´nda öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Mardin 1969 Spor, karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor. Takımın teknik direktörü Cevdet Uzunköprü yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan oyuncular, antrenmanı 2 grup halinde gerçekleştirdikleri pas çalışmalarının devamında yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Takım, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.