Mardin'de uyuşturucuya 11 tutuklama

MARDİN'inArtuklu ve Kızıltepe ilçesinde 17 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Artuklu ve Kızıltepe ilçesinde `torbacı´ diye tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Belirlenen 17 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 323 fişek ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.