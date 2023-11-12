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        Mardin 1969 Spor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-1

        TFF3´üncü Lig 1´inci Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin 10´uncu haftasında konuk ettiği Gümüşhane Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 12.11.2023 - 17:50
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        Mardin 1969 Spor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-1
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        TFF3´üncü Lig 1´inci Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin 10´uncu haftasında konuk ettiği Gümüşhane Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldu.

        TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 spor, ligin 10´uncu haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler'i 21 Kasım Şehir Stadı´nda konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında takımlar, girdiği pozisyonları gole çeviremedi. Karşılaşmada ilk yarı 0-0 biterken, ikinci yarıda deplasman ekibi baskıyı arttırdı. Karşılaşmanın 74´üncü dakikasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler forması giyen Nebi Tiryakioğlu, ceza sahası yayı önünden kaleci Ogün Samet'in soluna attığı şutla takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşma bu skorla biterken Mardin 1969 Spor, bu sezon kendi sahasında ilk yenilgisi almış oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Mardin / Artuklu - Salih KESKİN

        2023-11-12 17:42:00

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