Mardin 1969 Spor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-1 TFF3´üncü Lig 1´inci Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin 10´uncu haftasında konuk ettiği Gümüşhane Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldu.

TFF3´üncü Lig 1´inci Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin 10´uncu haftasında konuk ettiği Gümüşhane Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldu.

TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 spor, ligin 10´uncu haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler'i 21 Kasım Şehir Stadı´nda konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında takımlar, girdiği pozisyonları gole çeviremedi. Karşılaşmada ilk yarı 0-0 biterken, ikinci yarıda deplasman ekibi baskıyı arttırdı. Karşılaşmanın 74´üncü dakikasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler forması giyen Nebi Tiryakioğlu, ceza sahası yayı önünden kaleci Ogün Samet'in soluna attığı şutla takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşma bu skorla biterken Mardin 1969 Spor, bu sezon kendi sahasında ilk yenilgisi almış oldu.

DHA-Spor - Türkiye-Mardin / Artuklu - Salih KESKİN

2023-11-12 17:42:00