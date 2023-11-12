Husumetli akrabalarının silahlı saldırısında ağır yaralandı

MARDİN´inKızıltepe ilçesinde Fatma Ç. (60), husumetli akrabalarının borç- alacak nedeniyle evlerine düzenlediği silahlı saldırıda ağır yaraladı.

Olay, akşam sıralarında Kızıltepe ilçesi kırsal Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kişi veya kişiler, borç- alacak meselesi yüzünden husumetli oldukları akrabalarının evine uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı. Olayda evdeki Fatma Ç. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fatma Ç., ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlatan Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.