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        Kontrolden çıkan minibüs, evin duvarını yıktı: 3 yaralı

        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, giriş kattaki bir evin duvarını yıktı. Kazada minibüsteki 2 kişi ile evdeki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 21:28 Güncelleme: 12.11.2023 - 21:30
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        Kontrolden çıkan minibüs, evin duvarını yıktı: 3 yaralı
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        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, giriş kattaki bir evin duvarını yıktı. Kazada minibüsteki 2 kişi ile evdeki 1 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali A. (28) yönetimindeki 34 NS 7422 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu giriş kattaki bir evin duvarına çarparak devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Ali A. ve minibüsteki Bangin K. (21) ile evdeki Mustafa D. (18), yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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