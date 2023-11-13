Halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi

MARDİN'de halısahada maç yaparken kalp krizi geçiren Bülent Aydemir (41), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Nur Mahallesi'ndeki kapalı halı sahada meydana geldi. Arkadaşları ile halı sahada futbol oynayan evli ve 2 çocuk babası Bülent Aydemir, bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydemir, Mardin Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydemir, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Aydemir'in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Bülent Aydemir´in, Savur ilçesindeki bir tekstil atölyesinde servis sorumlusu olduğu öğrenildi.