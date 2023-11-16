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        Mardin 1969 Spor, Aliağa maçının hazırlıklarına başladı

        TFF3´üncü Lig 1'inci Grup 11'inci hafta karşılaşmasında Mardin 1969 Spor, 19 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Aliağa Atatürk Stadyumu'nda lider Aliağa Futbol'un konuğu olacak. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:30
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        Mardin 1969 Spor, Aliağa maçının hazırlıklarına başladı
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        TFF3´üncü Lig 1'inci Grup 11'inci hafta karşılaşmasında Mardin 1969 Spor, 19 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Aliağa Atatürk Stadyumu'nda lider Aliağa Futbol'un konuğu olacak. 

        Mardin ekibi, teknik direktör Ender Alkan yönetiminde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.

        Hafif sakatlıkları bulunan Ahmet Can Özdemir, Ali Kemal Özkan, Serkan Köse ve Ali Eren Karadağ ise günü düz koşuyla tamamladı. Yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek Mardin ekibi, cumartesi günü İzmir'e gidecek.

        Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde Aliağa Futbol 26 puanla liderlik koltuğunda oturuyor, Mardin 1969 Spor ise topladığı 11 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Mardin / Artuklu - Salih KESKİN

        2023-11-16 14:22:07

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