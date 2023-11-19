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        Mardin'de fırtına ve toz taşınımı

        MARDİN'inArtuklu,Kızıltepe, Derik, Yeşilli ve Ömerli ilçelerinde fırtına ve toz taşınımı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:50
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        Mardin'de fırtına ve toz taşınımı
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        MARDİN'inArtuklu,Kızıltepe, Derik, Yeşilli ve Ömerli ilçelerinde fırtına ve toz taşınımı etkili oldu.

        Kentte öğle saatlerinde başlayan fırtına ve toz taşınımı, görüş mesafesinin azalmasına ve hava kalitesinin düşmesine yol açtı. Toz taşınımı, kent merkezinin yanı sıra Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerinde de görüldü. Bölgede zaman zaman yağmur da etkili olurken, fırtına bazı evlerin camlarının kırılmasına, yol kenarındaki ağaç dallarının devrilmesine neden oldu. Toz taşınımı nedeniyle Artuklu, Kızıltepe, Derik, Yeşilli ve Ömerli ilçelerinde gökyüzü, kızıl renge boyandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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