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        HÜDA PAR Sözcüsü Ramanlı: İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dünya sessiz kalıyor

        MARDİN´departisinin 4´üncü olağan kongresine katılan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "1 aydır Gazze´deki kardeşlerimiz her gün bombalarla katlediliyor. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dünya sessiz kalıyor. Bütün insanlığı, bu zulme karşı durmak için el ele verip mazlumları korumak için harekete geçme yönünde teşvik edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 19:08 Güncelleme: 19.11.2023 - 19:10
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        HÜDA PAR Sözcüsü Ramanlı: İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dünya sessiz kalıyor
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        MARDİN´departisinin 4´üncü olağan kongresine katılan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "1 aydır Gazze´deki kardeşlerimiz her gün bombalarla katlediliyor. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dünya sessiz kalıyor. Bütün insanlığı, bu zulme karşı durmak için el ele verip mazlumları korumak için harekete geçme yönünde teşvik edeceğiz" dedi.

        HÜDA PAR Mardin 4´üncü Olağan İl Kongresi, Mardin Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kongreye katılan HÜDA PAR Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi. Tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut başkan İsmail Çevik, yeniden il başkanlığına seçildi. Kongrenin yapıldığı salona Hamas´ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde´nin posteri asıldı. Ramanlı'ya da, İl Başkanı İsmail Çevik tarafından, Ebu Ubeyde ve 4 HÜDA PAR'lı milletvekilinin fotoğrafının olduğu tablo hediye edildi.

        Kongrede konuşan Ramanlı, genel seçimlerin partileri için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Önümüzdeki yerel seçimler için aday adaylığı başvuruları başladı. 15 Aralık´a kadar başvuruları alacağız. 14 Mayıs´ta ittifakla meclise girdik. Birlikten kuvvet doğduğunu orada gösterdik. Yine birlik diyeceğiz ama olmasa da yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

        `DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN BU DÖNEMDE KESİLMESİNİ İSTİYORUZ´

        İsrail´e karşı somut adım atılarak bazı yaptırımların uygulanması gerektiğini ifade eden Ramanlı, "1 aydır Gazze´deki kardeşlerimiz her gün bombalarla katlediliyor. Üstelik bütün dünyanın gözü önünde. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dünya sessiz kalıyor. Bütün insanlığı bu zulme karşı durmak için el ele verip mazlumları korumak için harekete geçme yönünde teşvik edeceğiz. Bizim elimizden boykot geliyorsa boykot edeceğiz. Her ne geliyorsa elimizden onu yapacağız. Ama herkes başını yastığı koyduğunda, `ben üzerime düşeni yaptım´ diyebiliyorsa ne mutlu ona. Ayrıca hükümetten, kardeşlerimizi açlığa ve susuzluğa mahkum eden zalimleri, zulümleri esnasında bir terbiye etmesini istiyoruz. Diplomatik ilişkilerini hiç olmazsa bu dönemde kesmesini istiyoruz. Bizler bu talebimizi sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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