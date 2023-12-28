Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Sokakta yürürken öldürülen Zeynep´in cinayet şüphelisi eski eşi çıktı

        MARDİN´de sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Zeynep Gül Kuşçu´nun (31), boşandığı Ahmet Tahir Erat tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Erat'ın velayeti kendisinde olan çocuklarını görmesi için eski eşi Kuşçu'yu çağırdığı ve sokakta yürürken öldürdüğü belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan Erat, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 17:30 Güncelleme: 28.12.2023 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokakta yürürken öldürülen Zeynep´in cinayet şüphelisi eski eşi çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN´de sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Zeynep Gül Kuşçu´nun (31), boşandığı Ahmet Tahir Erat tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Erat'ın velayeti kendisinde olan çocuklarını görmesi için eski eşi Kuşçu'yu çağırdığı ve sokakta yürürken öldürdüğü belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan Erat, tutuklandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Gençlik Sokak´ta meydana geldi. 3 çocuk annesi Zeynep Gül Kuşçu, yürürken tabancalı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kuşçu´nun başından vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Zeynep Gül Kuşçu´nun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü.

        'ÇOCUKLARINI GÖRMEYE GEL' DİYE ÇAĞIRIP ÖLDÜRMÜŞ

        Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yaptığı araştırmada, Kuşçu´nun cinayet şüphelisinin eski eşi Ahmet Tahir Erat olduğunu tespit etti. Çocuklarının velayeti kendisinde olan Erat´ın, eski eşi Zeynep´e, kendisini aldattığı gerekçesiyle çocuklarını göstermediği, çocuklarını görmeye gelmesini isteyerek evine çağırdığı, sokakta yürüdüğü sırada da tabancayla başına ateş ederek, öldürdüğü ortaya çıktı.

        Ekiplerin gözaltına aldığı Ahmet Tahir Erat, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece `Kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Zeynep Gül Kuşçu´nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kamor Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        445 emniyet mensubu açığa alındı
        445 emniyet mensubu açığa alındı
        Sakarya'daki kazanın şifreleri
        Sakarya'daki kazanın şifreleri
        5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta
        5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta
        Ankara'da kadın cinayeti! Fail bu kez kayınpeder
        Ankara'da kadın cinayeti! Fail bu kez kayınpeder
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        "Kazanan Galatasaray olacak"
        "Kazanan Galatasaray olacak"
        Kayıp kadının cansız bedeni toprağa gömülü bulundu!
        Kayıp kadının cansız bedeni toprağa gömülü bulundu!
        ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
        ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
        Motokuryenin ölümünde çok acı tesadüf!
        Motokuryenin ölümünde çok acı tesadüf!
        Komşu'da Türk rüzgarı!
        Komşu'da Türk rüzgarı!
        Nepal'deki uçak kazasının nedeni belli oldu
        Nepal'deki uçak kazasının nedeni belli oldu
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Terk ettikleri araçları çığ altında kaldı!
        Terk ettikleri araçları çığ altında kaldı!
        Asgari ücret zammı en çok hangi sektörleri etkiliyor?
        Asgari ücret zammı en çok hangi sektörleri etkiliyor?
        Muavini ezip öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Muavini ezip öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Dev AVM'lerden konkordato kararı
        Dev AVM'lerden konkordato kararı
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralan...
        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralan...
        Mardin'de belediyeden kışlık ilaçlama çalışması
        Mardin'de belediyeden kışlık ilaçlama çalışması
        Artuklu Belediyesi'nin yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor
        Artuklu Belediyesi'nin yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor
        Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Zeynep, öldü
        Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Zeynep, öldü
        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Süryani vatandaşların noel bayramını kutladı
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Süryani vatandaşların noel bayramını kutladı