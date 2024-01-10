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        Taşıdığı demir şişin elektrik teline temas etmesiyle akıma kapılıp ağır yaralandı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatta çalışan Özgür Akkaya (20), üst kata çektiği demirin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 19:35 Güncelleme: 10.01.2024 - 19:40
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        Taşıdığı demir şişin elektrik teline temas etmesiyle akıma kapılıp ağır yaralandı
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatta çalışan Özgür Akkaya (20), üst kata çektiği demirin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.

        Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi merkezindeki Ersoylu Mahallesinde yaşandı. Bir inşaatta demir ustası olarak çalışan Özgür Akkaya, inşaatın üst katına çektiği demirin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Akkaya'yı Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Akkaya, burada kalbinin durması üzerine yapılan müdahale ile yeniden hayata döndürülerek ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Akkaya´nın tedavisi sürerken, polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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