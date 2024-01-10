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        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç'tan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:27 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:34
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        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç'tan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kılıç, mesajında, doğruluk anlayışı çerçevesinde, zor şartlar altında görevini icra eden tüm gazetecilerin gününü kutladığını belirti.

        "Doğruluk anlayışı çerçevesinde halkın haber alma özgürlüğünü kendilerine kazandıran ve bunu yaparken her türlü kitle iletişim araçlarını kullanan, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla, aziz milletimizin haber alma hakkı için gece gündüz çalışan, başta Mardin'de görev yapan gazetecilerimiz olmak üzere, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullanan Kılıç, doğru, tarafsız bir şekilde haber elde etme çabasında olan, manipülasyon ve dezenformasyona asla müsamaha göstermeyen, sadece hak olanı topluma yansıtan tüm gazetecilere kapılarının her zaman açık olduğunu kaydetti.

        Kılıç, "Tüm bu duygu ve düşüncelerle başta işgalci İsrail askerleri tarafından Gazze'de şehit edilen gazeteciler olmak üzere tüm vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyor, görevi başında bulunan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü bir kez daha tebrik ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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