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        Mardin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:36 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:36
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        Mardin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        İpekyolu Midyat Kavşağı'nda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 DDP 41 plakalı tır, 47 NE 504 plakalı minibüs ve 34 CTR 193 plakalı otomobile çarptıktan sonra sürüklenerek yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

        Kazada, 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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