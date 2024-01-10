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        Savur'da doğal gaz çalışması sürüyor

        Savur ilçesinde başlatılan doğal gaz çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:57 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:57
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        Savur'da doğal gaz çalışması sürüyor
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        Savur ilçesinde başlatılan doğal gaz çalışmaları devam ediyor.

        Savur ilçesinde 2020 yılında başlatılan doğal gaz çalışmaları sürüyor.

        Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Çevik, doğal gaz çalışmalarının ilçenin gelişimi için büyük önem taşıdığını söyledi.

        2023'te gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 650 aboneye ulaşıldığını kaydeden Çevik, "İlçemizde doğal gaz ağını genişletmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Geçen yıl ilçe genelinde toplam 5 kilometrelik doğal gaz hattı yaparak, 650 aboneye ulaştık. Çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Vatandaşlarımızın doğal gazdan yararlanması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

        Galeri
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