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        Mardin'de TIR, 3 araca ve 1 iş yerine çarptı; 3 yaralı

        MARDİN'deTIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen minibüs ile park halindeki 2 otomobile ve bir iş yerine çarptığı kazada 3 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:36 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:40
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        Mardin'de TIR, 3 araca ve 1 iş yerine çarptı; 3 yaralı
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        MARDİN'deTIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen minibüs ile park halindeki 2 otomobile ve bir iş yerine çarptığı kazada 3 kişi, yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 DDP 41 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, kırmızı ışıkta bekleyen minibüse, ardından park halindeki 2 otomobil ve bir iş yerinin camekanına çarparak durdu. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçlar ve iş yerinde hasar oluştu. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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