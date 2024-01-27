Mardin´de yoğun sis etkili oldu MARDİN'in Artuklu ilçesinde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Mardin´de dün gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak, yerini sise bıraktı. Artuklu ilçesinde etkili olan sisle görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için önlem alarak, sürücüleri uyardı. Kentte, sisin gün boyu etkili olacağı tahmin ediliyor.