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        Mardin´de yoğun sis etkili oldu

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:29 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:30
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        Mardin´de yoğun sis etkili oldu
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        MARDİN'in Artuklu ilçesinde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Mardin´de dün gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak, yerini sise bıraktı. Artuklu ilçesinde etkili olan sisle görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için önlem alarak, sürücüleri uyardı. Kentte, sisin gün boyu etkili olacağı tahmin ediliyor.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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