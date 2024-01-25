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        Mardin´de inşaatta iskeleden düşen işçi öldü

        MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde, çalıştığı inşaatın iskelesinden dengesini kaybederek düşen Abdurrahman Kandemir (53), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 22:01 Güncelleme: 25.01.2024 - 22:05
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        Mardin´de inşaatta iskeleden düşen işçi öldü
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        MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde, çalıştığı inşaatın iskelesinden dengesini kaybederek düşen Abdurrahman Kandemir (53), hayatını kaybetti.

        Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki Kızıltepe Şehir Stadyumu´nun çevresindeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre inşaatta çalışan Abdurrahman Kandemir, çalıştığı iskeleden dengesini kaybederek yere düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Kandemir´in hayatını kaybettiği belirlendi. Kandemir´in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Fırat Mahalle Mezarlığı´nda defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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