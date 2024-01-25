Mardin´de inşaatta iskeleden düşen işçi öldü

MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde, çalıştığı inşaatın iskelesinden dengesini kaybederek düşen Abdurrahman Kandemir (53), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki Kızıltepe Şehir Stadyumu´nun çevresindeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre inşaatta çalışan Abdurrahman Kandemir, çalıştığı iskeleden dengesini kaybederek yere düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Kandemir´in hayatını kaybettiği belirlendi. Kandemir´in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Fırat Mahalle Mezarlığı´nda defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.