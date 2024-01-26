Foseptiğe düşen eşek kurtarıldı

MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde fosseptiğe düşen eşek, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesinin kırsal Sarıca Mahallesi´nde meydana geldi. Üzeri açık olan fosseptiğe düşen eşeği gören mahalleli, itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, 1 saatlik çalışmayla, halatla eşeği kurtardı. Eşek sahibine teslim edilirken, fosseptik ise kapatıldı.

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