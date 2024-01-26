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        Foseptiğe düşen eşek kurtarıldı

        MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde fosseptiğe düşen eşek, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 17:38 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:40
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        Foseptiğe düşen eşek kurtarıldı
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        MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde fosseptiğe düşen eşek, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesinin kırsal Sarıca Mahallesi´nde meydana geldi. Üzeri açık olan fosseptiğe düşen eşeği gören mahalleli, itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, 1 saatlik çalışmayla, halatla eşeği kurtardı. Eşek sahibine teslim edilirken, fosseptik ise kapatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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