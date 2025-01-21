Mardin'de terör örgütü PKK tarafından katledilen 21 kişi için anma töreni düzenlendi

Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Savur Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 21 Ocak 1994 tarihinde terör örgütü PKK tarafından Ormancık ve Akyürek köylerinde düzenlenen saldırılarda şehit düşen 21 kişi için köy mezarlığında tören düzenlendi.

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