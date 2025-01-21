Mardin'de terör örgütü PKK tarafından katledilen 21 kişi için anma töreni düzenlendi
Mardin'in Savur ilçesinde 31 sene önce terör örgütü PKK tarafından katledilen 21 kişi kabri başında anıldı.
Mardin'in Savur ilçesinde 31 sene önce terör örgütü PKK tarafından katledilen 21 kişi kabri başında anıldı.
Savur Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 21 Ocak 1994 tarihinde terör örgütü PKK tarafından Ormancık ve Akyürek köylerinde düzenlenen saldırılarda şehit düşen 21 kişi için köy mezarlığında tören düzenlendi.
Törene katılan Kaymakam Fatih Çevik şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.
Törene Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi ve vatandaşlar katıldı.
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