Mardin'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Ortaçarşı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, M.E.T. (21) ve Ö.Ş. (26) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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