AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç: 'Terörsüz Türkiye' süreci iyiye doğru gidiyor

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, "MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM milletvekillerine el uzatarak 'Terörsüz Türkiye' başlığı altında 1 Ekim'de bir süreç başlattı. Şu ana kadar süreç iyiye doğru gidiyor, müzakereler yapılıyor" dedi.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrılarıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinin iyiye doğru gittiğini ifade ederek, "Allah'a çok şükür ki; AK Parti iktidarı ile birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede bir huzur ve güven var. MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM milletvekillerine el uzatarak 'Terörsüz Türkiye' başlığı altında 1 Ekim'de bir süreç başlattı. Şu ana kadar süreç iyiye doğru gidiyor, müzakereler yapılıyor. DEM heyeti, müzakerelerinin ilk aşamalarını, ilk turlarını tamamladılar. Bu ilk turun olumlu geçtiğini yakinen biliyoruz. Sonucuyla da inşallah hayırlı olacağına inanıyoruz. Bölgemizin turizmiyle, kültürüyle, ekonomisiyle Türkiye'ye yön vereceği günlerin başlamasını diliyoruz" diye konuştu.