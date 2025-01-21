Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç: 'Terörsüz Türkiye' süreci iyiye doğru gidiyor

        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, "MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM milletvekillerine el uzatarak 'Terörsüz Türkiye' başlığı altında 1 Ekim'de bir süreç başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 16:09 Güncelleme: 21.01.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç: 'Terörsüz Türkiye' süreci iyiye doğru gidiyor
        ABONE OL

        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, "MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM milletvekillerine el uzatarak 'Terörsüz Türkiye' başlığı altında 1 Ekim'de bir süreç başlattı. Şu ana kadar süreç iyiye doğru gidiyor, müzakereler yapılıyor" dedi.

        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrılarıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinin iyiye doğru gittiğini ifade ederek, "Allah'a çok şükür ki; AK Parti iktidarı ile birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede bir huzur ve güven var. MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM milletvekillerine el uzatarak 'Terörsüz Türkiye' başlığı altında 1 Ekim'de bir süreç başlattı. Şu ana kadar süreç iyiye doğru gidiyor, müzakereler yapılıyor. DEM heyeti, müzakerelerinin ilk aşamalarını, ilk turlarını tamamladılar. Bu ilk turun olumlu geçtiğini yakinen biliyoruz. Sonucuyla da inşallah hayırlı olacağına inanıyoruz. Bölgemizin turizmiyle, kültürüyle, ekonomisiyle Türkiye'ye yön vereceği günlerin başlamasını diliyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya'da faciada 66 can kaybı!
        Kartalkaya'da faciada 66 can kaybı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak
        Kartalkaya'da otel yangını: 66 canımızı kaybettik!
        Kartalkaya'da otel yangını: 66 canımızı kaybettik!
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Fenerbahçeli genç sporcudan acı haber
        Fenerbahçeli genç sporcudan acı haber
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Sadece bir kapıdan geçersen hayatta kalabilirsin!
        Sadece bir kapıdan geçersen hayatta kalabilirsin!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        2'nci Pavlovic harekatı!
        2'nci Pavlovic harekatı!
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, gazetecilerle bir araya geldi
        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, gazetecilerle bir araya geldi
        Mardin'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Mardin'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç STK temsilcilerini ziyaret etti
        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç STK temsilcilerini ziyaret etti
        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Mardin'de basın toplantısında konuştu:
        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Mardin'de basın toplantısında konuştu:
        'PKK'nın silah bırakmasını savunuyoruz'
        'PKK'nın silah bırakmasını savunuyoruz'
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı