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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencisi olan ailelere destek

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde de "Eğitime Destek Projesi" kapsamında üniversite öğrencisi olan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekte bulunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 15:58 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:58
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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencisi olan ailelere destek
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde de "Eğitime Destek Projesi" kapsamında üniversite öğrencisi olan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekte bulunacak.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, dar gelirli, ihtiyaç sahibi ve ailesi Mardin'de ikamet eden, örgün eğitim gören üniversite öğrencilerine eğitimlerinde destekte bulunmayı hedefliyor. Bu proje ile öğrencilerin eğitim hayatlarındaki yüklerini hafifletmeyi ve onların başarılı bir gelecek inşa etmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

        Başvurular, 31 Ocak'a kadar https://basvuru.mardin.bel.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek. Dar gelirli, ihtiyaç sahibi ve ailesi Mardin'de ikamet eden, örgün eğitim gören üniversite öğrencileri başvuruda bulunabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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