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        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, gazetecilerle bir araya geldi

        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 14:51 Güncelleme: 21.01.2025 - 14:55
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        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, gazetecilerle bir araya geldi
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        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, gazetecilerle bir araya geldi.

        Milletvekili Kılıç, merkez Artuklu ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen programda, Mardin ve ilçelerinden yerel ve ulusal basın mensupları ile görüştü.

        Kentte basın mensuplarının gazetecilik meslek ilkelerine uygun bir şekilde görev yaptığını ifade eden Kılıç, tüm basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.

        İlgili Bakanlıkları ziyaret ederek sorunları çözüme kavuşturmayı hedeflediklerinin altını çizen Kılıç, şunları söyledi:

        "Mardin'e bir bütün olarak bakıyoruz. 10 ilçemizin tamamına eşit şekilde hizmet götürme anlayışı içerisinde olduk. Burada tüm Mardin halkının hizmetkarı olarak yola çıktık. Mardin'in 6 vekilinden biri olarak kendi sorumlularımızı bilerek yola çıktık. Mardin halkının bize vermiş olduğu bu yetkiyi en iyi şekilde 'Mardin lehine nasıl kullanırız, Mardin'e nasıl katkımız olacak' düşüncesi içerisindeyiz. Hiçbir zaman Mardin halkından, sorunlarından ve gündeminden uzak kalmadık. Bunu kendimize şiar edindik."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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