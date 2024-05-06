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        Husumetlilerini tabancayla vurduktan sonra, tekme ve sopayla dövdüler

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde biri yoldan geçen, esnaf 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 11:50 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:55
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        Husumetlilerini tabancayla vurduktan sonra, tekme ve sopayla dövdüler
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde biri yoldan geçen, esnaf 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerden S.D.’nin silahla vurulduğu, yere düştükten sonra diğer grup tarafından tekme ve sopayla dövüldüğü görüldü.

        Olay, 4 Mayıs’ta Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi 608’inci Sokak’ta meydana geldi. Husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.D. (41), D.Ö. (23) ile yoldan geçen esnaf M.E.E. (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan S.D.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

        Bu arada kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hafif ticari araçtan inen S.D.’nin silahla vurulduğu, yere düştükten sonra diğer gruptan kişiler tarafından tekme ve sopayla dövüldüğü görüldü.

        Olaya karışanların yakalanması için çalışma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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