Husumetlilerini tabancayla vurduktan sonra, tekme ve sopayla dövdüler

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde biri yoldan geçen, esnaf 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerden S.D.’nin silahla vurulduğu, yere düştükten sonra diğer grup tarafından tekme ve sopayla dövüldüğü görüldü.

Olay, 4 Mayıs’ta Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi 608’inci Sokak’ta meydana geldi. Husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.D. (41), D.Ö. (23) ile yoldan geçen esnaf M.E.E. (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan S.D.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.