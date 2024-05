Husumetlilerini tabancayla vurduktan sonra, tekme ve sopayla dövdüler (2)

9ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan, yaralananlardan 3 kişiden S.D.’nin silahla vurulduğu, yere düştükten sonra diğer grup tarafından tekme ve sopayla dövüldüğü silahlı kavgayla ilgili, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada Ş.Ö., İ.D., M.A.Ö., H.Ş., M.E., S.E., A.S., M.S. ve A.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 3 tabanca da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.