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        Husumetlilerini tabancayla vurduktan sonra, tekme ve sopayla dövdüler (2)

        9ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIMardin'in Kızıltepe ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan, yaralananlardan 3 kişiden S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 18:00 Güncelleme: 06.05.2024 - 18:05
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        Husumetlilerini tabancayla vurduktan sonra, tekme ve sopayla dövdüler (2)
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        9ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Mardin’in Kızıltepe ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan, yaralananlardan 3 kişiden S.D.’nin silahla vurulduğu, yere düştükten sonra diğer grup tarafından tekme ve sopayla dövüldüğü silahlı kavgayla ilgili, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada Ş.Ö., İ.D., M.A.Ö., H.Ş., M.E., S.E., A.S., M.S. ve A.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 3 tabanca da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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