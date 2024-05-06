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        Mardin'de lise öğrencisi kız, tartıştığı erkek öğrenciyi silahla yaraladı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde lise öğrencisi kızın silahla yaraladığı erkek öğrenci hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 17:02 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:02
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        Mardin'de lise öğrencisi kız, tartıştığı erkek öğrenciyi silahla yaraladı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde lise öğrencisi kızın silahla yaraladığı erkek öğrenci hastaneye kaldırıldı.

        Sanayi Mahallesi İpekyolu Caddesi'ndeki bir lisede okuyan 12. sınıf öğrencisi kız, okul yakınlarında tartıştığı aynı okuldaki bir arkadaşını silahla yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Saldırının ardından okulun önüne gelen kız öğrenci polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Geçen yıl devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan kız öğrencinin bu yıl da bir süre okula devam etmediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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