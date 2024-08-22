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        Patlayan lastiği değiştirenlere TIR çarptı: 3 ölü (2)

        AĞABEYİİLE AYNI KADERİ PAYLAŞTIŞanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin patlayan lastiğini değiştirmeye çalışırken TIR 'ın çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden Serhat Çakar (26), Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Ömürlü Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 18:59 Güncelleme: 22.08.2024 - 19:05
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        Patlayan lastiği değiştirenlere TIR çarptı: 3 ölü (2)
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        AĞABEYİİLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

        Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde otomobilin patlayan lastiğini değiştirmeye çalışırken TIR 'ın çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden Serhat Çakar (26), Mardin’in Mazıdağı ilçesi kırsal Ömürlü Mahallesi’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Serhat Çakar’ın ağabeyi Lokman Çakar’ın da (35) 2012 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Lokman’ın Çakar’ın ailenin en büyük çocuğu, Serhat Çakar’ın ise en küçüğü olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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