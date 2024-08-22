Patlayan lastiği değiştirenlere TIR çarptı: 3 ölü (2)

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde otomobilin patlayan lastiğini değiştirmeye çalışırken TIR 'ın çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden Serhat Çakar (26), Mardin’in Mazıdağı ilçesi kırsal Ömürlü Mahallesi’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Serhat Çakar’ın ağabeyi Lokman Çakar’ın da (35) 2012 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Lokman’ın Çakar’ın ailenin en büyük çocuğu, Serhat Çakar’ın ise en küçüğü olduğu öğrenildi.

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