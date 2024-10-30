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        Kaldırımda otururken bıçaklı saldırıya uğradı

        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde kaldırımda otururken bıçaklı saldırıya uğrayan Hazar A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 15:23 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:26
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        Kaldırımda otururken bıçaklı saldırıya uğradı
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        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde kaldırımda otururken bıçaklı saldırıya uğrayan Hazar A. (17), ağır yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Kaldırım üzerindeki sandalyede oturan Hazar A., yanına yaklaşan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hazar A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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