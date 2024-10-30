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        Kamyonla çarptığı otomobildeki 6 kişiyi yaralandı, kaçmaya çalışırken 5 araca daha çarptı

        MARDİN'de, kamyonetle çarptığı otomobildeki 1'i bebek 6 kişinin yaralanmasına neden olan ve çevredekilerin tepkisi üzerine kaçmaya çalışırken 5 araca daha çarpan sürücü E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 19:35 Güncelleme: 30.10.2024 - 19:40
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        Kamyonla çarptığı otomobildeki 6 kişiyi yaralandı, kaçmaya çalışırken 5 araca daha çarptı
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        MARDİN'de, kamyonetle çarptığı otomobildeki 1'i bebek 6 kişinin yaralanmasına neden olan ve çevredekilerin tepkisi üzerine kaçmaya çalışırken 5 araca daha çarpan sürücü E.A., gözaltına alındı. E.A. tutuklanırken, yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaza, dün gece saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi PTT Caddesi üzerinde meydana geldi. E.A. yönetimindeki GM AE 4747 Almanya plakalı kamyonet, Mehmet B. (26) yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Suzan B. (15), Hatice B. (6), Pelsin B. (1), Türkan B. (44) ve Gülhan B. (24) yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde toplanan kalabalığın tepkisi üzerine kaçmak isteyen sürücü E.A., park halindeki 5 araca daha çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü E.A. ise gözaltına alındı.

        TUTUKLANDI

        Polis ekipleri sürücü E.A. hakkında Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem uyguladı. Ayrıca, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliye sevk edilen E.A., tutuklandı Yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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