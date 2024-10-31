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        Kaldırımdaki 15 yıllık ağacı motorlu testereyle kesti; o anlar kamerada (2)

        ŞÜPHELİYEPARA CEZASI Kızıltepe ilçesinde kaldırımdaki 15 yıllık ağacı motorlu testere kesen kişi, Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 16:46 Güncelleme: 31.10.2024 - 16:50
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        Kaldırımdaki 15 yıllık ağacı motorlu testereyle kesti; o anlar kamerada (2)
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        ŞÜPHELİYEPARA CEZASI

        Kızıltepe ilçesinde kaldırımdaki 15 yıllık ağacı motorlu testere kesen kişi, Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından tespit edildi. Bu kişiye, izinsiz ağaç kestiği gerekçesiyle para cezası uygulanırken, ağacın yerine de Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından yeni bir ağaç dikildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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