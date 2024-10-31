Kaldırımdaki 15 yıllık ağacı motorlu testereyle kesti; o anlar kamerada (2)
ŞÜPHELİYEPARA CEZASI Kızıltepe ilçesinde kaldırımdaki 15 yıllık ağacı motorlu testere kesen kişi, Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından tespit edildi.
ŞÜPHELİYEPARA CEZASI
Kızıltepe ilçesinde kaldırımdaki 15 yıllık ağacı motorlu testere kesen kişi, Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından tespit edildi. Bu kişiye, izinsiz ağaç kestiği gerekçesiyle para cezası uygulanırken, ağacın yerine de Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından yeni bir ağaç dikildi.
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