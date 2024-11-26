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        Mardin'de adliye önündeki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

        MARDİN'de duruşma çıkışı adliye önünde 1'i avukat 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:08 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:10
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        Mardin'de adliye önündeki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
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        MARDİN'de duruşma çıkışı adliye önünde 1'i avukat 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 21 Kasım'da saat 14.00 sıralarında Mardin Adliyesi önünde meydana geldi. Duruşma sonrası adliye önünde yürüyen taraflardan Avukat Aslan T. (42) ile aynı aileden Muhammed A. (20), Burhan A. (45) ve Mehmet Sait A. (52), 2 araçla gelen kişilerin silahlı saldırısında yaralandı. Şüpheliler hafif ticari araçla kaçarken, yaralılar sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kaçtıkları 2 aracın plakasını tespit etti. Polis ekipleri kısa sürede araçların bulundukları konumunu belirleyerek 5 şüpheliyi yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Öte yandan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; şüpheli araçlardan biri olan beyaz renkli hafif ticari araçtan inen bir şüphelinin, araca doğru yürüyen 4 kişiye tabancayla ateş ettiği görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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