Mardin'de aileler arasında silahlı 'kız isteme' kavgası: 3 ölü, 7 yaralı (2)

3KİŞİ KURTARILAMADI

Mardin’de, iki aile arasında ‘kız isteme’ meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 10 kişiden Abdülbaki Öncel (49), Özcan Öncel (23) ve Abdulkadir Öncel (43), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazesi otopsi için hastanenin morguna götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.