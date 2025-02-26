Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 18 şüpheli adliyede

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 12:38 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 18 şüpheli adliyede
        ABONE OL

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Olay, 22 Şubat'ta saat 23.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. Öncel ve Erboğan aileleri arasında 'kız isteme' meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Abdulbaki Öncel (49), Özcan Öncel (23) ve Abdulkadir Öncel (43), kaldırıldıkları Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Gökçe Mahallesi'nde toprağa verildi. Tedavisi süren 7 kişiden 1'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatırken, jandarma 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 6'sı ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, 18'i bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Her 5 markadan 4'ünün satışı düştü
        Her 5 markadan 4'ünün satışı düştü
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        Ev sahibi ölü bulundu! Şüpheli misafir gözaltında!
        Ev sahibi ölü bulundu! Şüpheli misafir gözaltında!
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Maden kazaları böyle azaldı
        Maden kazaları böyle azaldı
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!

        Benzer Haberler

        TFF Futsal Ligi'nin ilk hafta müsabakaları Mardin'de oynandı
        TFF Futsal Ligi'nin ilk hafta müsabakaları Mardin'de oynandı
        Mardin 1969 Spor, Ağrı 1970 Spor maçına hazırlanıyor
        Mardin 1969 Spor, Ağrı 1970 Spor maçına hazırlanıyor
        Hafif ticari araç otomobile çarptı; yaya son anda kurtuldu
        Hafif ticari araç otomobile çarptı; yaya son anda kurtuldu
        Mardin'de silahlı kavgada ölen 3 kişi toprağa verildi; 24 gözaltı
        Mardin'de silahlı kavgada ölen 3 kişi toprağa verildi; 24 gözaltı
        Mardin'de aileler arasında silahlı 'kız isteme' kavgası: 3 ölü, 7 yaralı (3...
        Mardin'de aileler arasında silahlı 'kız isteme' kavgası: 3 ölü, 7 yaralı (3...
        GÜNCELLEME - Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü,...
        GÜNCELLEME - Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü,...