Tarlasını sularken kalp krizi geçirdi, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, tarlasını sularken kalp krizi geçiren Ahmet Acar (23), tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 20 Mart’ta Çatalözü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Ahmet Acar, tarlasını suladığı sırada fenalaşıp yere yığıldı. Acar, bir süre sonra hayvanlarını otlatan bir kadın tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Acar, durumunun ağırlaşması üzerine kent merkezindeki özel hastaneye sevk edildi. Acar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Acar'ın cenazesi, otopsisinin ardından Hacılar Mezarlığı’nda toprağa verildi. Öte yandan, Acar’ın yaklaşık 6 ay önce evlendiği öğrenildi.