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        Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımı, okul sporlarında Türkiye Şampiyonu oldu

        MARDİN Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımı, Ankara'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Beyzbol Müsabakasında Türkiye birincisi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:34 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:34
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        Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımı, okul sporlarında Türkiye Şampiyonu oldu
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        MARDİN Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımı, Ankara’da düzenlenen Okul Sporları Gençler Beyzbol Müsabakasında Türkiye birincisi oldu.

        Ankara Kızılcahamam’da 8-12 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Gençler Beyzbol Müsabakasına katılan Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımı, rakiplerini eleyerek finale kalmayı başardı. 21 takımın katıldığı müsabakalarda çeyrek finalde Ordu Şehit İbrahim Kılıç Lisesi’ni, yarı finalde ise Ordu Korgan Anadolu Lisesi’ni yenmeyi başaran Kızıltepe Spor Lisesi, finalde karşılaştığı Nizip Spor Lisesi’ni de yenerek Türkiye birincisi oldu, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

        ‘BU BAŞARI SADECE OKULUMUZUN DEĞİL, MARDİN’İNDİR’

        Kızıltepe Spor Lisesi Müdürü Mesut Kılıç, bu büyük başarıdan dolayı öğrencilerini ve antrenör Metin Demir’i tebrik ederek, “Bu başarı, öğrencilerimizin azmi, antrenörümüzün özverili çalışmaları ve takımımızın birlik ruhu sayesinde elde edilmiştir. Mardin’i en iyi şekilde temsil ettikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Bu başarı sadece okulumuzun değil, tüm Mardin’indir” dedi.

        ‘UZUN SÜREDİR TURNUVAYA HAZIRLANIYORDUK’

        Antrenör Metin Demir ise öğrencilerinin bu başarıyı hak ettiğini belirterek, “Uzun süredir bu turnuvaya hazırlanıyorduk. Öğrencilerimiz hem fiziksel hem de mental olarak çok iyi bir hazırlık süreci geçirdi. Bu şampiyonluk, onların emeğinin ve disiplinli çalışmalarının bir sonucudur. Desteklerini esirgemeyen okul yönetimine ve velilerimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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