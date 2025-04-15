Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımı, okul sporlarında Türkiye Şampiyonu oldu

MARDİN Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımı, Ankara’da düzenlenen Okul Sporları Gençler Beyzbol Müsabakasında Türkiye birincisi oldu.

Ankara Kızılcahamam’da 8-12 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Gençler Beyzbol Müsabakasına katılan Kızıltepe Spor Lisesi Beyzbol Takımı, rakiplerini eleyerek finale kalmayı başardı. 21 takımın katıldığı müsabakalarda çeyrek finalde Ordu Şehit İbrahim Kılıç Lisesi’ni, yarı finalde ise Ordu Korgan Anadolu Lisesi’ni yenmeyi başaran Kızıltepe Spor Lisesi, finalde karşılaştığı Nizip Spor Lisesi’ni de yenerek Türkiye birincisi oldu, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

‘BU BAŞARI SADECE OKULUMUZUN DEĞİL, MARDİN’İNDİR’

Kızıltepe Spor Lisesi Müdürü Mesut Kılıç, bu büyük başarıdan dolayı öğrencilerini ve antrenör Metin Demir’i tebrik ederek, “Bu başarı, öğrencilerimizin azmi, antrenörümüzün özverili çalışmaları ve takımımızın birlik ruhu sayesinde elde edilmiştir. Mardin’i en iyi şekilde temsil ettikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Bu başarı sadece okulumuzun değil, tüm Mardin’indir” dedi.