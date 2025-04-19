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        Dili boğazına kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı; o anlar kamerada

        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde teneffüste baygınlık geçirip, dili boğazına kaçan Şahin Heciemin (11), müdür yardımcısı Hüseyin Kılınç'ın müdahalesi ile kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 12:36 Güncelleme: 19.04.2025 - 12:40
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        Dili boğazına kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı; o anlar kamerada
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        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde teneffüste baygınlık geçirip, dili boğazına kaçan Şahin Heciemin (11), müdür yardımcısı Hüseyin Kılınç'ın müdahalesi ile kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 17 Nisan'da Kızıltepe ilçe merkezindeki Fırat İlkokulu'nda meydana geldi. 4. sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Şahin Heciemin, teneffüste oyun oynadığı sırada baygınlık geçirip, yere düştü. Dili boğazına kaçan Heciemin'i öğretmenleri fark etti. Okulun müdür yardımcısı Hüseyin Kılınç, öğrencinin yanına gelerek müdahalede bulundu. Kılınç, öğrencinin boğazına kaçan dilini eli ile çıkararak nefes almasını sağladı. Heciemin kendine gelirken, çağrılan ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan öğretmenin müdahale ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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