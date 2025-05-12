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        Filistinlilere destek için otomobilini bağışladı

        MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde bir kişi, kullandığı piyasa değeri yaklaşık 450 bin lira olan otomobilini Filistinliler için bağışladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 16:15 Güncelleme: 12.05.2025 - 16:20
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        Filistinlilere destek için otomobilini bağışladı
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        MARDİN’in Mazıdağı ilçesinde bir kişi, kullandığı piyasa değeri yaklaşık 450 bin lira olan otomobilini Filistinliler için bağışladı.

        Mazıdağı ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen kişi, İsrail’in saldırıları altındaki Filistinlilere destek olmak amacıyla, piyasa değeri yaklaşık 450 bin lira olan 2008 model otomobilini Umut Kervanı Vakfı’na bağışladı. Bağışlanan otomobilin satışından elde edilecek gelir, Filistinlilere destek için kullanılacak.

        ‘ARACI ALACAK HAYIRSEVERLERİ BEKLİYORUZ’

        Otomobili teslim olan Mardin Umut Kervanı Başkanı Abdulaziz Önen, aracın satışından elde edilecek gelirin Filistinlilere ulaştırılacağını belirterek, “Mazıdağı ilçesinden bir hayırseverimiz, tek olan aracını Gazze'ye başlamak üzere Mardin Umut Kervanı’na teslim etti. Rabbim hayrını kabul etsin, öbür dünyada kat kat karşılığını versin. Hakikaten bu durum bizi duygulandırdı. Daha önce bu hayırsever, Gazze için çokça infakta bulunmuştu. Bugün de arabasını bağışladı. İnşallah biz de bu aracı satacağız ve Gazze'ye ulaştıracağız. Vakfımız, şu anda Gazze'de günlük 3 bin kişiye yemek veriyor, çadır kent kuruyor. Bununla beraber Nasser Tıp Hastanesi'nin Diyaliz Merkezi’ni kuruyor. Fakat bu bağışlarının devam etmesi, hayırseverlerimizin bu konuda duyarlı olması, orada çok ihtiyaç olduğunu bilmelerini istiyoruz. Böyle hayırseverlerimiz gerçekten bizi duygulandırdı. Aracın fiyatı 450 bin değerindedir. Şu an piyasaya göre makul bir fiyattır. Aracı alacak hayırseverleri bekliyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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